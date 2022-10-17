В Днепре на пешеходном переходе иномарка сбила 65-летнюю женщину

Там на нерегулируемом пешеходном переходе Renault сбил 65-летнюю женщину.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что водитель не успел затормозить и сбил пенсионерку. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.
Напомним, ранее мы писали: Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС.
Читайте также:
Автор:
В Покрове Днепропетровской области мужчина жестоко убил 83-летнюю женщину и…
Улицы Днепра таят в себе огромную историю. Узнать ее можно…
Специалисты подсчитали, как продукты и услуги изменились в цене за…
К сожалению, есть люди, которые не гнушаются ничем и зарабатывают…
В Покрове Днепропетровской области мужчина жестоко убил 83-летнюю женщину и ограбил ее. Убийцу задержали.
Улицы Днепра таят в себе огромную историю. Узнать ее можно по зданиям в центре и на окраинах города. Но также есть та часть истории, которая была разрушена и о ней можно узнать только по фото.
Специалисты подсчитали, как продукты и услуги изменились в цене за сентябрь.
К сожалению, есть люди, которые не гнушаются ничем и зарабатывают даже на войне.
В закарпатском лесу пограничники задержали мужчин, пытавшихся сбежать в Словакию.
Сегодня, 17 октября, жители Днепропетровской области могут слышать взрывы.
Россияне дважды ударили по объекту энергетической инфраструктуры.
Узнать, как быстро приедет нужный трамвай, троллейбус или маршрутка в Днепре можно на специальных табло на остановках. Но они не всегда работают, иногда подвисают и большинство из них показывает только прибытие «рогатых», а не маршруток и трамваев. Другое дело –…
Сегодня утром россияне атаковали Киев дронами.
В Днепре один из трамваев два дня будет заканчивать работу раньше.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!