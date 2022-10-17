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В Днепре на пешеходном переходе иномарка сбила 65-летнюю женщину

Сегодня 17:57
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Сегодня, 17 октября, примерно в 6:20 на улице Паникахи произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на пешеходном переходе иномарка сбила 65-летнюю женщину

Там на нерегулируемом пешеходном переходе Renault сбил 65-летнюю женщину.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что водитель не успел затормозить и сбил пенсионерку. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, ранее мы писали: Смертельное ДТП возле Братского: подробности от ГСЧС.

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