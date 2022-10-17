В Днепре на пешеходном переходе иномарка сбила 65-летнюю женщину

Отмечается, что водитель не успел затормозить и сбил пенсионерку. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

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