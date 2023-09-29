В Днепре на пешеходном переходе ВАЗ сбил двух 12-летних девочек: не заметил

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Вчера, 28 сентября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла авария.

Там водитель ВАЗ на пешеходном переходе сбил двух 12-летних девочек.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, водитель не заметил детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и сбил их.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

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