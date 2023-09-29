В Днепре на пешеходном переходе ВАЗ сбил двух 12-летних девочек: не заметил

Вчера, 28 сентября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла авария.
Там водитель ВАЗ на пешеходном переходе сбил двух 12-летних девочек.
Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, водитель не заметил детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и сбил их.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.
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