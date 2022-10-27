В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей

Во вторник, 25 октября, около 19:00 на проспекте Нигояна, в районе дома №32, сбили женщину.
Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель авто с места происшествия скрылся.
Об этом сообщает «Информатор».
Чтобы найти виновника ДТП, правоохранителям нужна помощь свидетелей. Поэтому, если вы видели момент аварии или вам что-то известно, позвоните по телефону: (067) 565-46-58.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали нарушителя с поддельными правами.
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