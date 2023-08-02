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В Днепре на пешеходном переходе Mercedes сбил бабушку и ребенка: появились подробности

Сегодня 14:46
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Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про В Днепре на пешеходном переходе Mercedes сбил бабушку и ребенка: появились подробности

Сегодня, 2 августа, на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла авария.

В полиции журналисту dnepr.info сообщили детали.

Так, около 11:20 31-летний водитель Mercedes сбил 67-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшие получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства выясняют следователи по ДТП.

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