В Днепре на пешеходном переходе Mercedes сбил бабушку и ребенка: появились подробности

Сегодня, 2 августа, на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла авария.
В полиции журналисту dnepr.info сообщили детали.
Так, около 11:20 31-летний водитель Mercedes сбил 67-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшие получили травмы. Их госпитализировали в больницу.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства выясняют следователи по ДТП.
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Магазин «Чебурашка» был открыт в Днепре в 1980-м году. Находился он Слобожанском проспекте. Продавали в магазине детские вещи и все, что связано с детьми: от игрушек и пеленок до колясок, а также одежду для мам.
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