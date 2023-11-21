В Днепре на пересечении улиц Шевченко и Гончара произошло тройное ДТП

Около 17:30 на пересечении улиц Гончара и Шевченко произошло тройное ДТП. Об этом сообщает Dnepr.info.
Возле пешеходного перехода столкнулись три автомобиля. Движение несколько усложнено. Если собираетесь в этом направлении – имейте в виду. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Водители поврежденных авто вызвали на место патрульную полицию.
В обстоятельствах ДТП будет разбираться следователь.
Напомним, ранее мы сообщали, что на железнодорожной станции Проспектна обнаружили тело неизвестного мужчины. Как позже сообщили в полиции, это 48-летний местный житель. На его теле не было обнаружено телесных повреждений. Труп отправили на судмедэкспертизу.
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