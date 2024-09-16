В Днепре на пересечении улиц Бандеры и Антоновича произошло ДТП

Об этом нам стало известно с места происшествия.
Что стало с пассажирами и обстоятельства ДТП выясняются.
Движение по этому участку дороги усложнено, при планировании своей поездки по городу учитывайте данное обстоятельство.
На дороге остались обломки и другие части пострадавших автомобилей.
По состоянию на сейчас на улице Сечевых Стрельцов и Яворницкого из-за ремонтных работ также образовалась большая пробка.
Сегодня утром на улице Харьковской провалились кусок асфальтобетонного покрытия и плитка тротуара. Там образовалась огромная яма.
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