В Днепре на пересечении улиц Бандеры и Антоновича произошло ДТП

Сегодня в Днепре произошло ДТП на пересечении улиц Бандеры и Антоновича.

Об этом нам стало известно с места происшествия.

Что стало с пассажирами и обстоятельства ДТП выясняются.

Движение по этому участку дороги усложнено, при планировании своей поездки по городу учитывайте данное обстоятельство.

На дороге остались обломки и другие части пострадавших автомобилей.

По состоянию на сейчас на улице Сечевых Стрельцов и Яворницкого из-за ремонтных работ также образовалась большая пробка.

Сегодня утром на улице Харьковской провалились кусок асфальтобетонного покрытия и плитка тротуара. Там образовалась огромная яма.

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