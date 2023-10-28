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  • В Днепре на перекрестке Сечевых Стрельцов и Яворницкого с дома сорвало шифер

В Днепре на перекрестке Сечевых Стрельцов и Яворницкого с дома сорвало шифер

Сегодня 15:48
просмотров

В Днепре продолжает бушевать ненастье.

Новости Днепра про В Днепре на перекрестке Сечевых Стрельцов и Яворницкого с дома сорвало шифер

Сильный ветер наносит большой ущерб городской инфраструктуре.

Сегодня на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Яворницкого с дома сорвало шифер.

Можно с уверенностью сказать, что именно ветер стал катализатором разрушения.

Прохожие подвергаются серьезной опасности, коммунальщики должны в ближайшее время отремонтировать здание и оградить пространство вокруг.

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