В Днепре на перекрестке Сечевых Стрельцов и Яворницкого с дома сорвало шифер

Сильный ветер наносит большой ущерб городской инфраструктуре.
Сегодня на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Яворницкого с дома сорвало шифер.
Можно с уверенностью сказать, что именно ветер стал катализатором разрушения.
Прохожие подвергаются серьезной опасности, коммунальщики должны в ближайшее время отремонтировать здание и оградить пространство вокруг.
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