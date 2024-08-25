В Днепре на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Березинская произошло ДТП

В Днепре произошла серьезная авария возле ТЦ "Караван".

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Инцидент произошел сегодня, 25 августа, около 11 часов.

Судя по видео с камер наблюдения, Ford влетел в автомобиль «Москвич», водитель которого пытался развернуться, — говорится в сообщении.

Спасателям пришлось деблокировать женщину из автомобиля Ford.

Движение по этому участку дороги пока затруднено. На месте работают правоохранители и следователи по ДТП.

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