В Днепре на переходе фура сбила женщину (ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасатели.

Отмечается, что пострадавшая и водитель уладили проблему на месте. От помощи медиков женщина отказалась.

Сегодня, 27 февраля, в Днепре по улице Коцюбинского произошла авария.

В воскресенье, 26 февраля, в Каменском на улице Привольной произошла…

Сегодня, 27 февраля, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

Обувь по гарантии в магазинах Днепра: когда начинает действовать и сколько длится В магазинах Днепра на обувь дается гарантия. Но не все покупатели точно знают, когда именно начинает эта гарантия действовать. В торговых точках об этом нюансе не всегда предупреждают, а многие покупатели не знают свои права потребителей. просмотров

Самая чистая река, последний бой Святослава и начало Освободительной войны: ТОП-10 неизвестных фактов о Днепре и области Сегодня Днепропетровская область празднует 91 год со дня ее основания. Она была образована в 1932 году в результате административно-территориальной реформы и стала одной из пяти первых областей в Украине. В область входит 20 городов в числе которых и областной центр… просмотров