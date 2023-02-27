В Днепре на переходе фура сбила женщину (ВИДЕО)

Там грузовик на пешеходном переходе сбил женщину.
Видео момента аварии опубликовали в социальной сети.
Отмечается, что пострадавшая и водитель уладили проблему на месте. От помощи медиков женщина отказалась.
Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасатели.
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