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В Днепре на переходе фура сбила женщину (ВИДЕО)

Сегодня 15:25
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Сегодня, 27 февраля, в Днепре по улице Коцюбинского произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на переходе фура сбила женщину (ВИДЕО)

Там грузовик на пешеходном переходе сбил женщину.

Видео момента аварии опубликовали в социальной сети.

Отмечается, что пострадавшая и водитель уладили проблему на месте. От помощи медиков женщина отказалась.

Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасатели.

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