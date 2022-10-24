В Днепре на Передовой столкнулись Kia, ВАЗ и Skoda: водителя доставали спасатели

На улице Передовой, 673 столкнулись автомобили Kia, ВАЗ и Skoda. По предварительной информации, автомобиль Киа двигался по Передовой в сторону выезда из города. Два других автомобиля стояли припаркованные у здания.
Водитель Киа потерял управление, авто занесло и оно врезалось в припаркованные автомобили. К счастью, в них никого не было.
Пострадал один мужчина – водитель Киа. Его из салона авто доставали спасатели, а затем скорая забрала в больницу.
Источник: Інформатор
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