В Днепре на Передовой столкнулись Kia, ВАЗ и Skoda: водителя доставали спасатели

В понедельник, 24 октября, на улице Передовой произошла тройная авария. Там столкнулись автомобили Kia, ВАЗ и Skoda. Пострадавшего водителя Kia забрали в больницу.

На улице Передовой, 673 столкнулись автомобили Kia, ВАЗ и Skoda. По предварительной информации, автомобиль Киа двигался по Передовой в сторону выезда из города. Два других автомобиля стояли припаркованные у здания.

Водитель Киа потерял управление, авто занесло и оно врезалось в припаркованные автомобили. К счастью, в них никого не было.

Пострадал один мужчина – водитель Киа. Его из салона авто доставали спасатели, а затем скорая забрала в больницу.

Источник: Інформатор

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