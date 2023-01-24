В Днепре на Передовой столкнулись фура и ВАЗ: легковушка загорелась

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Водитель ВАЗ получил травмы. Его забрали в больницу.

Предварительно известно, что по улице Передовой двигался грузовик Renault в направлении Донецкого шоссе. В этот момент водитель ВАЗ выезжал из заправки WOG, начал поворачивать в направлении Полтавского шоссе и врезался в Renault.

Об этом сообщает «Информатор».

Там столкнулись грузовик Renault и ВАЗ. В результате столкновения легковушка загорелась. Пожар оперативно ликвидировали.

Сегодня, 24 января, на улице Передовой произошла авария.

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