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В Днепре на Паторжинского произошло ДТП с мотоциклистом

Сегодня 11:20
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Движение немного усложнено.

Новости Днепра про В Днепре на Паторжинского произошло ДТП с мотоциклистом

В Днепре углу улиц Паторжинского и Моссаковского произошло ДТП.

Рядом с пешеходным переходом лежит скутер/мотоцикл, а место возможной аварии огородили сигнальными конусами. На месте уже работает полиция. Движение несколько усложнено.

О пострадавших пока ничего не известно.

Напомним, ранее в Днепре неизвестный грозился взорвать одну из школ. А на Победе догхантеры разбрасывают яд для крыс.

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