В Днепре на Паторжинского произошло ДТП с мотоциклистом

Движение немного усложнено.

В Днепре углу улиц Паторжинского и Моссаковского произошло ДТП.

Рядом с пешеходным переходом лежит скутер/мотоцикл, а место возможной аварии огородили сигнальными конусами. На месте уже работает полиция. Движение несколько усложнено.

О пострадавших пока ничего не известно.

Напомним, ранее в Днепре неизвестный грозился взорвать одну из школ. А на Победе догхантеры разбрасывают яд для крыс.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: