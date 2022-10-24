В Днепре на парковке «Эпицентра» умер мужчина

Сегодня, 24 октября, возле «Эпицентра», что на Запорожском шоссе, умер мужчина.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что из-за воздушной тревоги мужчина, примерно 50 лет, вышел на улицу. На парковке ему стало плохо и он упал на землю. На место вызвали скорую. Однако мужчина скончался до приезда медиков.

Причину смерти горожанина будет устанавливать судмедэксперт.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в «Эпицентре» погиб работник.

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