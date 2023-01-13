В Днепре на Паникахи Renault сбил 65-летнюю женщину: полиция ищет свидетелей

По данным следствия, Renault двигался по улице Паникахи в направлении Запорожского шоссе. Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не успел затормозить и сбил ее. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
Чтобы установить все обстоятельства инцидента, нужна помощь свидетелей. Если вы видели момент аварии, его снял видеорегистратор вашей машины, или по этой дороге проезжали ваши знакомые, позвоните по номерам: (067) 565-46-58 или 102.
Читайте также:
Автор:
7 января не стало старшего лейтенанта, командира взвода стрелковой роты…
В Саксаганском районе Кривого Рога, во время патрулирования, сотрудники полиции…
В Днепре фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом.
В Днепре для переселенцев стартовала выдача бесплатных горячих обедов для…
7 января не стало старшего лейтенанта, командира взвода стрелковой роты ВСУ Бойко Вадима Витальевича. Он с достоинством защищал независимость Украины.
В Саксаганском районе Кривого Рога, во время патрулирования, сотрудники полиции охраны заметили подозрительную женщину, которая при виде служебного автомобиля полиции начала нервничать и изменила направление движения.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом.
8 декабря на платформе "СЕТАМ" появился лот. На продажу выставили два объекта, связанных с футбольной жизнью в Днепре. Это тренировочная база СК "Днепр-1", а также имущество "Днепр-Арены" (бывшее название "Металлург".
У Дніпрі через аварії мешканці кількох вулиць залишилися без світла та води, але комунальники обіцяють закінчити роботи до кінця дня.
В Днепре для переселенцев стартовала выдача бесплатных горячих обедов для вынужденно перемещенных лиц.
Сегодня, 12 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария.
Украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три склада боеприпасов, поразили три района сосредоточения живой силы и военной техники противника.
Верховная рада приняла законопроект о прохождении военной службы иностранцами по контракту.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!