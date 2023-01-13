В Днепре на Паникахи Renault сбил 65-летнюю женщину: полиция ищет свидетелей

В понедельник, 17 октября, примерно в 6:20, на улице Паникахи произошло ДТП. Там Renault сбил 65-летнюю женщину. Потерпевшую забрала скорая.

По данным следствия, Renault двигался по улице Паникахи в направлении Запорожского шоссе. Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не успел затормозить и сбил ее. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Чтобы установить все обстоятельства инцидента, нужна помощь свидетелей. Если вы видели момент аварии, его снял видеорегистратор вашей машины, или по этой дороге проезжали ваши знакомые, позвоните по номерам: (067) 565-46-58 или 102.

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