В Днепре на остановке возле парка Шевченко нашли тело мужчины: комментарий полиции

Прохожие сразу позвонили в полицию.
Правоохранители оперативно прибыли на место. Там они обнаружили тело мужчины 1938 года рождения.
На теле не было телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация – естественная смерть.
Об этом сообщили журналисту Dnepr.info в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы обнаружили труп: комментарий полиции.
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