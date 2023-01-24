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В Днепре на остановке возле парка Шевченко нашли тело мужчины: комментарий полиции

Сегодня 11:27
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Сегодня, 24 января, на остановке возле парка Шевченко обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре на остановке возле парка Шевченко нашли тело мужчины: комментарий полиции

Прохожие сразу позвонили в полицию.

Правоохранители оперативно прибыли на место. Там они обнаружили тело мужчины 1938 года рождения.

На теле не было телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация – естественная смерть.

Об этом сообщили журналисту Dnepr.info в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы обнаружили труп: комментарий полиции.

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