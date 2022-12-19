В Днепре на остановке общественного транспорта нашли тело: комментарий полиции

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время тушения пожара сотрудники ГСЧС спасли женщину.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, на теле не были обнаружены телесные повреждения.

Сегодня, 19 декабря, в 6:15 на линию "102" сообщили, что на остановке общественного транспорта по проспекту Леси Украинки нашли тело мужчины.

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