В Днепре на остановке общественного транспорта нашли тело: комментарий полиции

На место оперативно прибыли правоохранители.
Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, на теле не были обнаружены телесные повреждения.
Предварительная правовая квалификация – естественная смерть.
Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время тушения пожара сотрудники ГСЧС спасли женщину.
Читайте также:
Автор:
Под новый год в Днепре появились вакансии с временной «праздничной»…
Начальная цена на аренду квартиры в Днепре – от 3…
Вооруженные силы Украины проводят операции на территории россии с использованием…
Сегодня по состоянию на 10:00 из-за обесточивания в Днепре не…
Под новый год в Днепре появились вакансии с временной «праздничной» работой. Занятость на ней обычно не превышает одного-двух месяцев и часто не требует полного рабочего дня, а значит может быть дополнительным источником заработка. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 вакансий с новогодней…
16 декабря российские оккупанты нанесли по Украине очередной ракетный удар.
Отметим, это уже не первый подобный курьезный случай.
Начальная цена на аренду квартиры в Днепре – от 3 тыс грн. к сумме оплаты всегда нужно добавлять платежи на коммунальные услуги. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 вариантов самого дешевого жилья в аренду в…
Сегодня, 19 декабря, в 07:04 на линию «101» сообщили, что на улице Яблоневой города Верхнеднепровск горит одноэтажный дом.
Вооруженные силы Украины проводят операции на территории россии с использованием различных средств.
Сегодня по состоянию на 10:00 из-за обесточивания в Днепре не работают 63 светофорных объекта.
Сегодня в Днепропетровской области могут выключить свет в любой момент, ведь в регионе применены экстренные отключения света.
В Днепре разыскивают 25-летнего Максима Кирячко.
Сегодня, 19 декабря, в Днепре метро возобновило свою работу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!