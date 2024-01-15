В Днепре на одном из жилмассивов обустроили «украинский» двор: плетеный забор, колодец и гнездо с аистами (ФОТО)

В Днепре на жилом массиве Левобережный-3 жители обустроили свой двор в украинском стиле.
Фото опубликовали в ФБ-сообществе «Файне місто Дніпро».
Так, днепряне поставили плетеный забор и сделали колодец.
И даже смастерили гнездо, где «поселились» прекрасные аисты.
Когда-то историк Дмитрий Яворницкий писал об удивительном стремлении украинцев украшать свои дома и дворы. Прошло полтора столетия, а традиция осталась, – говорится в подписи под фото.
Горожане в восторге от такого креатива:
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