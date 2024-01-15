В Днепре на одном из жилмассивов обустроили «украинский» двор: плетеный забор, колодец и гнездо с аистами (ФОТО)

Когда-то историк Дмитрий Яворницкий писал об удивительном стремлении украинцев украшать свои дома и дворы. Прошло полтора столетия, а традиция осталась, – говорится в подписи под фото.

И даже смастерили гнездо, где «поселились» прекрасные аисты.

В Днепре на жилом массиве Левобережный-3 жители обустроили свой двор в украинском стиле.

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