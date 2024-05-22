В Днепре на одной улице произошло два ДТП с участием пьяных водителей

В полночь и утром 22 мая на Большой Деевской произошло сразу два ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии.

Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила о том, что в полночь нетрезвый водитель автомобиля Mercedes Benz совершил ДТП с водителем авто Mazda. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Патрульные попросили мужчину пройти тест с помощью Драгера. В крови водителя Mercedes обнаружили 2,66 промилле алкоголя. На него был составлен протокол.



А утром Telegram-каналы опубликовали фотографии также с улицы Большая Деевская, на которых уже видно как полиция выписывает протокол уже другому водителю. Свидетели сообщили о том, что пьяный водитель сбил мужчину на пешеходном переходе. Неравнодушные граждане оказали первую помощь пострадавшему. По прибытии полиции у водителя авто обнаружили 2,82 промилле на Драгере.

Ранее мы писали о том, что на трассе Днепр – Кривой Рог произошло смертельное ДТП: нужна помощь в установлении личности погибшей женщины.

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