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  • В Днепре на Новом мосту столкнулись Tesla и грузовик: образовалась огромная пробка

В Днепре на Новом мосту столкнулись Tesla и грузовик: образовалась огромная пробка

Сегодня 16:25
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Сегодня, 10 января, в Днепре на Новом мосту произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту столкнулись Tesla и грузовик: образовалась огромная пробка

Там столкнулись Tesla и грузовик.

Об этом пишут местные жители в соцсетях.

По предварительной информации, никто не пострадал, но в сторону левого берега образовалась огромная пробка.

Учитывайте эту информацию!

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту столкнулись Tesla и грузовик: образовалась огромная пробка

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту столкнулись Tesla и грузовик: образовалась огромная пробка

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