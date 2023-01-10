В Днепре на Новом мосту столкнулись Tesla и грузовик: образовалась огромная пробка

По предварительной информации, никто не пострадал, но в сторону левого берега образовалась огромная пробка.

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