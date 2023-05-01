В Днепре на Новом мосту произошла авария: собирается километровая пробка

Сегодня, 1 мая, в Днепре на Новом мосту произошла авария.
Об этом сообщает ТГ-канал «Днепр оперативный».
Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет, но на Слобожанском проспекте собралась огромная пробка в направлении центра города.
Кроме того, авария произошла на просп. Слобожанском — в сторону ТЦ «Наша Правда». На месте ДТП собралась пробка в направлении ул. Калиновой.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и будьте осторожны за рулем!
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