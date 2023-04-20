Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Новом мосту произошла авария: движение затруднено

Сегодня 11:09
просмотров

Будьте внимательны!

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту произошла авария: движение затруднено

В Днепре сегодня, 20 апреля, произошла авария на Новом мосту.

Об этом сообщили в Ситуационном центре.

На месте уже работают правоохранители, информации о пострадавших пока нет.

Но будьте внимательны: на этом участке дороги затруднено движение транспорта – в направлении правого берега.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и будьте осторожны на мокрой дороге!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту произошла авария: движение затрудненоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту произошла авария: движение затрудненоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области 8-й день ищут мужчину, имеющего особенности поведения
    Новости Днепра
    Сегодня 10:55
    В Днепропетровской области 8-й день ищут мужчину, имеющего особенности поведения

    В Днепропетровской области разыскивают 49-летнего мужчину.

    В Днепре автомобиль сбил мужчину с рюкзаком Glovo: что говорят в компании
    Новости Днепра
    Сегодня 10:10
    В Днепре автомобиль сбил мужчину с рюкзаком Glovo: что говорят в компании

    В компании прокомментировали инцидент с якобы курьером Glovo, сбитым на…

    На Днепропетровщине около 300 домов остаются подтопленными
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    На Днепропетровщине около 300 домов остаются подтопленными

    На утро 20 апреля ГСЧС в Днепропетровской области предоставило оперативную…

    В Днепре разыскивают 1-летнего и 5-летнего мальчиков: нужна ваша помощь
    Новости Днепра
    Сегодня 09:59
    В Днепре разыскивают 1-летнего и 5-летнего мальчиков: нужна ваша помощь

    В Днепре полиция разыскивает 1-летнего Эльдара Панченко и 5-летнего Петра…

    Последние новости

    В Днепропетровской области 8-й день ищут мужчину, имеющего особенности поведения
    В Днепропетровской области 8-й день ищут мужчину, имеющего особенности поведения

    В Днепропетровской области разыскивают 49-летнего мужчину.

    Сегодня 10:55
    просмотров
    В Днепре автомобиль сбил мужчину с рюкзаком Glovo: что говорят в компании
    В Днепре автомобиль сбил мужчину с рюкзаком Glovo: что говорят в компании

    В компании прокомментировали инцидент с якобы курьером Glovo, сбитым на Янтарной 19 апреля.

    Сегодня 10:10
    просмотров
    На Днепропетровщине около 300 домов остаются подтопленными
    На Днепропетровщине около 300 домов остаются подтопленными

    На утро 20 апреля ГСЧС в Днепропетровской области предоставило оперативную информацию о последствиях наводнения.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепре разыскивают 1-летнего и 5-летнего мальчиков: нужна ваша помощь
    В Днепре разыскивают 1-летнего и 5-летнего мальчиков: нужна ваша помощь

    В Днепре полиция разыскивает 1-летнего Эльдара Панченко и 5-летнего Петра Кузьменко.

    Сегодня 09:59
    0
    просмотров
    Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб о потерях России в Украине
    Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб о потерях России в Украине

    По данным на утро четверга, 20 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 670 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 184420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 ББМ и 10 БПЛА.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Криворожский спортсмен завоевал двойное «золото» на турнире по карате
    Криворожский спортсмен завоевал двойное «золото» на турнире по карате

    Поздравляем и желаем новых блестящих достижений!

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Планируйте маршрут: как в Днепре будет работать транспорт 20 апреля
    Планируйте маршрут: как в Днепре будет работать транспорт 20 апреля

    20 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе: Генштаб назвал количество сбитых целей
    Оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе: Генштаб назвал количество сбитых целей

    Российские войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинской ПВО.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Сегодня некоторые днепряне будут без света: адреса
    Сегодня некоторые днепряне будут без света: адреса

    Из-за проведения плановых ремонтных работ 20 апреля жители Днепра останутся без электроснабжения.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Очередная потеря: Герой из Днепропетровщины погиб в Донецком направлении
    Очередная потеря: Герой из Днепропетровщины погиб в Донецком направлении

    В борьбе за Украину погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны в Днепропетровской области Дмитрий Буянов. Трагедия произошла 16 апреля возле Кременной.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх