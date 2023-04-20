В Днепре на Новом мосту произошла авария: движение затруднено

Будьте внимательны!

В Днепре сегодня, 20 апреля, произошла авария на Новом мосту.

Об этом сообщили в Ситуационном центре.

На месте уже работают правоохранители, информации о пострадавших пока нет.

Но будьте внимательны: на этом участке дороги затруднено движение транспорта – в направлении правого берега.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и будьте осторожны на мокрой дороге!

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