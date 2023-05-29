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  • В Днепре на неопределенное время перекроют три перекрестка на проспекте Мира: когда именно

В Днепре на неопределенное время перекроют три перекрестка на проспекте Мира: когда именно

Сегодня 11:39
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Новости Днепра про В Днепре на неопределенное время перекроют три перекрестка на проспекте Мира: когда именно

В Днепре намерены провести аварийные работы на трамвайных путях. В связи с чем 6 июня планируют частично перекрыть проспект Мира. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

По плану ремонтные работы начнутся в 8 утра 6 июня. Точное время их конца не указывается. Указано, что движение восстановят, как только завершат ремонт.

Следовательно, перекрытие проезжей и тротуарной частей состоится на перекрестках:

  • проспект Мира – улица Генерала Захарченко;
  • проспект Мира – переулок Свободный;
  • проспект Мира – улица Николая Миховского.

Заметим, что это не окончательное решение, ведь на распоряжении нет подписи городского головы.

Новости Днепра про В Днепре на неопределенное время перекроют три перекрестка на проспекте Мира: когда именно

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