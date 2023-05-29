В Днепре на неопределенное время перекроют три перекрестка на проспекте Мира: когда именно

В Днепре намерены провести аварийные работы на трамвайных путях. В связи с чем 6 июня планируют частично перекрыть проспект Мира. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.
По плану ремонтные работы начнутся в 8 утра 6 июня. Точное время их конца не указывается. Указано, что движение восстановят, как только завершат ремонт.
Следовательно, перекрытие проезжей и тротуарной частей состоится на перекрестках:
Заметим, что это не окончательное решение, ведь на распоряжении нет подписи городского головы.
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