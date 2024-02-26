В Днепре на некоторых улицах исчезло отопление: причина и адреса

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Сегодня, 26 февраля, в Днепре на некоторых улицах исчезло отопление.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, из-за проведения плановых работ специалистами КП «Теплоэнерго» приостановлена подача тепла на ул. 152-й дивизии, просп. Б. Хмельницкого, ул. Квартальная, ул. Инженерная, ул. Казакевича, ул. Казака Мамая, ул. М. Максимовича, ул. Б. Мозолевского, ул. В. Слипака, ул. Прессовая, ул. Солидарная.

Отмечается, что подача тепла будет возобновлена в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света 9 часов.

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