В Днепре на Набережной Заводской оставили после ДТП полностью разбитое авто

Как выяснилось, на этом месте произошла ужасная авария – водитель иномарки, по предварительной информации, на большой скорости пытался повернуть, но не справился с управлением и врезался в забор.
Кто именно был за рулем автомобиля – пока неизвестно. А машина так и продолжает там стоять.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в патрульную полицию. Как только мы получим ответ, обязательно сообщим!
Обновлено: в патрульной полиции нам сообщили, что на месте ДТП правоохранители собрали материалы происшествия и передали их в отдел розыска, который будет устанавливать все обстоятельства.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру.
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