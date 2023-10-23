В Днепре на Набережной Заводской оставили после ДТП полностью разбитое авто

На Набережной Заводской уже несколько дней стоит полностью разбитый автомобиль BMW.

Как выяснилось, на этом месте произошла ужасная авария – водитель иномарки, по предварительной информации, на большой скорости пытался повернуть, но не справился с управлением и врезался в забор.

Кто именно был за рулем автомобиля – пока неизвестно. А машина так и продолжает там стоять.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в патрульную полицию. Как только мы получим ответ, обязательно сообщим!

Обновлено: в патрульной полиции нам сообщили, что на месте ДТП правоохранители собрали материалы происшествия и передали их в отдел розыска, который будет устанавливать все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру.

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