В Днепре на Набережной Заводской обнаружили утопленника: комментарий полиции

На Набережной Заводской в реке Днепр местные жители заметили тело мужчины.
Они сразу вызвали на место происшествия спасателей и правоохранителей.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И сообщили, что личность мужчины установили – это 57-летний Александр Андрейченко, который пропал 21 августа. Предварительно, на теле не обнаружены телесные повреждения.
Все обстоятельства будут выяснять полицейские.
ФОТО 18+!!!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в реке утонул мужчина: тело было в 10 метрах от берега.
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