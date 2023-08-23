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В Днепре на Набережной Заводской обнаружили утопленника: комментарий полиции

Сегодня 10:33
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Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.
Новости Днепра про В Днепре на Набережной Заводской обнаружили утопленника: комментарий полиции

Фото условное.

На Набережной Заводской в реке Днепр местные жители заметили тело мужчины.

Они сразу вызвали на место происшествия спасателей и правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И сообщили, что личность мужчины установили – это 57-летний Александр Андрейченко, который пропал 21 августа. Предварительно, на теле не обнаружены телесные повреждения.

Все обстоятельства будут выяснять полицейские.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Заводской обнаружили утопленника: комментарий полиции

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в реке утонул мужчина: тело было в 10 метрах от берега.

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Новости Днепра про В Днепре на Набережной Заводской обнаружили утопленника: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Набережной Заводской обнаружили утопленника: комментарий полицииРусский

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