В Днепре на Набережной Заводской Nissan сбил бездомного: пострадавшего госпитализировали (ФОТО)

В воскресенье, 18 июня, на Набережной Заводской в Днепре произошло ДТП. Там автомобиль марки Nissan Leaf сбил бездомного, который неожиданно выбежал на дорогу.

Как рассказал водитель легковушки, он двигался на разворот, как вдруг на проезжую часть выбежали два мужчины. Один из низ попал под колеса и получил серьезные травмы.

Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Днепр Оперативный».

Известно, что пострадавшего бездомного госпитализировали в больницу. Сейчас все обстоятельства и детали аварии выясняют правоохранители.

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