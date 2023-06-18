В Днепре на Набережной Заводской Nissan сбил бездомного: пострадавшего госпитализировали (ФОТО)

Как рассказал водитель легковушки, он двигался на разворот, как вдруг на проезжую часть выбежали два мужчины. Один из низ попал под колеса и получил серьезные травмы.
Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Днепр Оперативный».
Известно, что пострадавшего бездомного госпитализировали в больницу. Сейчас все обстоятельства и детали аварии выясняют правоохранители.
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