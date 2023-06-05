В Днепре на Набережной Заводской Hyundai врезался в стелу АЗС: водитель погиб

Сегодня ночью, 5 июня, на улице Набережная Заводская произошла авария.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 01:21.
Прибыв на место, спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением и врезался в стелу АЗС. К сожалению, 42-летний водитель погиб.
Спасатели достали тело погибшего мужчины из легковушки.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Полтавском шоссе сбили мужчину.
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Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 июня, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 210350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 11 танков и ББМ и 12 артсистем.
5 июня электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Дважды за ночь оккупанты били по городу.
В Днепре на Полтавском шоссе насмерть сбили мужчину.
По состоянию на утро проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Обесточение и аварийные ситуации на этих объектах отсутствуют.
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