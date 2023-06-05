В Днепре на Набережной Заводской Hyundai врезался в стелу АЗС: водитель погиб

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Полтавском шоссе сбили мужчину.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Прибыв на место, спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением и врезался в стелу АЗС. К сожалению, 42-летний водитель погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 01:21.

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