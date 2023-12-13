В Днепре на Набережной Заводской фура снесла столб: движение затруднено (ВИДЕО)

Сегодня, 13 декабря, в Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП – там водитель фуры снес столб.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На этом участке дороги затруднено движение, кроме того, задерживаются троллейбусы №2.
Учитывайте это во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что россияне атаковали Киев 10 баллистическими ракетами: есть разрушения и пострадавшие.
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Александра Лучка
Автор:
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