В Днепре на Набережной Заводской фура снесла столб: движение затруднено (ВИДЕО)

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня, 13 декабря, в Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП – там водитель фуры снес столб.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На этом участке дороги затруднено движение, кроме того, задерживаются троллейбусы №2.

Учитывайте это во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что россияне атаковали Киев 10 баллистическими ракетами: есть разрушения и пострадавшие.

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