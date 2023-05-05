В Днепре на Набережной Заводской авто столкнулось с бетономешалкой: видео

В Днепре на Набережной Заводской серьезное ДТП.

В пятницу, 5 мая, на Набережной Заводской произошло ДТП. Столкнулись бетономешалка и авто. Очевидцы публикуют видео с места аварии.

Предварительно, без пострадавших, но легковушка сильно повреждена. В сторону центра города несколько усложнено движение. На месте уже работают патрульные.

Видео-доказательство опубликовали в телеграмм-канале «Ну и Днепр».

Напомним, сегодня ранним утром на улице Сечевых Стрельцов произошло смертельное ДТП. Там водитель Honda потерял управление и врезался в дерево. В результате столкновения авто разорвало на две части, а водитель погиб на месте. В патрульной полиции отметили, что до трагедии пытались остановить машину за превышение скорости, но водитель не остановился по их требованию. Известно, что погибший мужчина 1995 года рождения.

Полиция собирает данные с камер видеонаблюдения для установки деталей и причин ДТП.

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