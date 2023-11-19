В Днепре на Набережной Победы из пожара спасли пять человек

Сегодня утром в Днепре на улице Набережная Победы горела квартира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте спасатели выяснили, что горит квартира на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.

Из окон вырывалось открытое пламя и густой дым.

Была серьезная опасность того, что огонь перевернется на соседние этажи.

На верхних этажах люди оказались в ловушке, из-за сильного задымления.

Спасатели вывели с верхних этажей мужчину, женщину и троих детей. Женщина и дети были госпитализированы в лечебное учреждение.

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