В Днепре на Набережной Победы из пожара спасли пять человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте спасатели выяснили, что горит квартира на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.
Из окон вырывалось открытое пламя и густой дым.
Была серьезная опасность того, что огонь перевернется на соседние этажи.
На верхних этажах люди оказались в ловушке, из-за сильного задымления.
Спасатели вывели с верхних этажей мужчину, женщину и троих детей. Женщина и дети были госпитализированы в лечебное учреждение.
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