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В Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО)

Сегодня 21:28
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В Днепре расцвели первые сакуры.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО)

Сезон сакуры только начался, но уже в самом разгаре. В этом году это уже второй раз, когда на Набережной Победы цветет это растение. До этого розовые цветки появились на деревьях 1 января. Из-за аномальной зимней жары период цветения декоративной вишни начался на три месяца раньше.

Впрочем, тогда нежные лепестки появились только на верхушках деревьев. Сейчас сакура покрылась розовыми цветами целиком.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО)

Набережная Победы является одним из нескольких мест в Днепре, где цветет сакура.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО)

Всего в Днепре есть не менее 8 популярных локаций, где можно увидеть цветение сакуры. В частности, это аллея на территории ДИИТа, Новокодацкий парк, сквер Героев, сквер Усачева и ТЦ Вавилон.

Раньше мы публиковали весь ТОП-8 мест, где можно увидеть цветение сакуры.

Напомним, ранее в Днепре на Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы.

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