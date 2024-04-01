В Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО)

Сезон сакуры только начался, но уже в самом разгаре. В этом году это уже второй раз, когда на Набережной Победы цветет это растение. До этого розовые цветки появились на деревьях 1 января. Из-за аномальной зимней жары период цветения декоративной вишни начался на три месяца раньше.
Впрочем, тогда нежные лепестки появились только на верхушках деревьев. Сейчас сакура покрылась розовыми цветами целиком.
Набережная Победы является одним из нескольких мест в Днепре, где цветет сакура.
Всего в Днепре есть не менее 8 популярных локаций, где можно увидеть цветение сакуры. В частности, это аллея на территории ДИИТа, Новокодацкий парк, сквер Героев, сквер Усачева и ТЦ Вавилон.
Раньше мы публиковали весь ТОП-8 мест, где можно увидеть цветение сакуры.
Напомним, ранее в Днепре на Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы.
Читайте также:
Автор:
В Днепре сузят проезжую часть у Соборной площади.
В Кривом Роге в Днепропетровской области загорелся школьный подвал.
Мужчина в форме, похожей на военную, пришел в школу и…
В Днепре ожидается штормовой ветер.
Кривой Рог атаковали ракетой.
В Кривом Роге на Днепропетровщине во второй раз за день раздаются взрывы.
В Днепре сузят проезжую часть у Соборной площади.
В Кривом Роге в Днепропетровской области загорелся школьный подвал.
Мужчина в форме, похожей на военную, пришел в школу и обматерил учеников.
В Днепре ожидается штормовой ветер.
После Второй мировой войны в разных районах Днепра были построены бараки. Строили их пленные немцы, а жили в них рабочие с семьями, занимающиеся строительством города. Часть таких бараков возводили из камня, часть – из дерева.
В Днепре задержан мужчина, который хотел отомстить женщине и взорвать ее вместе с ребенком.
В Таиланде воюют обезьяны.
В Днепре впервые в области пересадили почку ребенку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!