В Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО)

В Днепре расцвели первые сакуры.

Сезон сакуры только начался, но уже в самом разгаре. В этом году это уже второй раз, когда на Набережной Победы цветет это растение. До этого розовые цветки появились на деревьях 1 января. Из-за аномальной зимней жары период цветения декоративной вишни начался на три месяца раньше.

Впрочем, тогда нежные лепестки появились только на верхушках деревьев. Сейчас сакура покрылась розовыми цветами целиком.

Набережная Победы является одним из нескольких мест в Днепре, где цветет сакура.

Всего в Днепре есть не менее 8 популярных локаций, где можно увидеть цветение сакуры. В частности, это аллея на территории ДИИТа, Новокодацкий парк, сквер Героев, сквер Усачева и ТЦ Вавилон.

Раньше мы публиковали весь ТОП-8 мест, где можно увидеть цветение сакуры.

Напомним, ранее в Днепре на Набережной Победы расцвели солнечные нарциссы.

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