В Днепре на Набережной Победы произошла смертельная авария: водитель Chevrolet погиб на месте

Авария случилась примерно в 21:45. Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, передает «Информатор».
По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в металлическую конструкцию. В результате столкновения Chevrolet перевернулся, а водитель погиб на месте.
Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ДТП.
Читайте также:
Автор:
Ночью враг атаковал Украину, в частности Днепропетровскую область, беспилотниками, однако…
В субботу, 18 марта, электротранспорт Днепра работает в штатном режиме…
Этой ночью Россия атаковала Украину и в частности Днепропетровскую область…
Появилась официальная информация!
Ночью враг атаковал Украину, в частности Днепропетровскую область, беспилотниками, однако угроза ракетных ударов России остается высокой. По состоянию на утро 18 марта в Черном море находятся ракетоносители с общим залпом в 20 ракет "Калибр".
В субботу, 18 марта, электротранспорт Днепра работает в штатном режиме по расписанию выходного дня. Однако будут некоторые изменения на конкретных маршрутах.
Этой ночью Россия атаковала Украину и в частности Днепропетровскую область беспилотниками. Вероятно, это были "шахеды".
Зонт сегодня не понадобится!
Появилась официальная информация!
Вечером пятницы, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.
Жительница села Зоря Татьяна Народовская 9 дней назад вышла из дома и исчезла. 61-летнюю женщину видели сегодня в одной из аптек Днепра.
17 марта умер заместитель председателя административной комиссии Днепровского городского совета Алексей Качура.
Патрульные обнаружили у женщины паспорт со следами подделки.
Украинцы в «Дії» проголосовали за новое название для Южной железной дороги. Всего в опросе приняли участие более 860 тысяч пользователей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!