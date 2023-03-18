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  • В Днепре на Набережной Победы произошла смертельная авария: водитель Chevrolet погиб на месте

В Днепре на Набережной Победы произошла смертельная авария: водитель Chevrolet погиб на месте

Сегодня 09:53
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Вечером 17 марта в Днепре на улице Набережной Победы произошло смертельное ДТП. Автомобиль марки Chevrolet Aveo врезался в рекламный щит и перевернулся.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы произошла смертельная авария: водитель Chevrolet погиб на месте

Авария случилась примерно в 21:45. Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, передает «Информатор».

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в металлическую конструкцию. В результате столкновения Chevrolet перевернулся, а водитель погиб на месте.

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы произошла смертельная авария: водитель Chevrolet погиб на месте

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