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  • В Днепре на Набережной Победы на ребенка набросился дворовой пес: горожан призывают быть осторожнее

В Днепре на Набережной Победы на ребенка набросился дворовой пес: горожан призывают быть осторожнее

Сегодня 14:46
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В Днепре на улице Набережная Победы, 98 дворовая собака набросилась на ребенка. Животное укусило мальчика, оставив на теле несколько шрамов.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы на ребенка набросился дворовой пес: горожан призывают быть осторожнее

Об этом в соцсетях рассказала мама пострадавшего.

Как можно понять из комментариев, о собаке жителям этого района города хорошо известно, ведь она уже не впервые пугает людей, в том числе и детей.

Мама мальчика рассказала, что тот гулял во дворе. Пес сначала прошел мимо ребенка, а потом вернулся, укусил и убежал.

Горожан призвали быть осторожнее.

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