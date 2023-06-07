В Днепре на Набережной Победы Daewoo сбил пешехода: разыскивают свидетелей

В воскресенье, 28 мая, на Набережной Победы произошла авария. Там автомобиль Daewoo сбил пешехода. Пострадавшего с места аварии забрала «скорая».
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно, Daewoo ехал по Набережной Победы со стороны бульвара Славы в направлении улицы Космической. В этот момент в районе дома №118 на Набережной Победы дорогу переходил пешеход. Водитель Lanos сбил его, тот получил телесные повреждения.
Чтобы установить все обстоятельства столкновения, необходима помощь свидетелей. Поэтому, если вы видели момент ДТП, обратитесь к следователю (067) 565-46-58 (Владислав).
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
Никополь и район обеспечены водой, однако идет подготовка к возможному…
Из-за подрыва Каховской ГЭС происходит массовый мор рыбы в Днепропетровской…
У своих усадеб днепряне находятся древние артефакты.
Днепр – промышленный город, но для удобства жителей зеленые зоны…
Никополь и район обеспечены водой, однако идет подготовка к возможному прекращению централизованного водоснабжения.
Из-за подрыва Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища в Днепропетровской области происходит массовый мор рыбы.
Из-за подрыва Каховской ГЭС происходит массовый мор рыбы в Днепропетровской области.
У своих усадеб днепряне находятся древние артефакты.
Днепр – промышленный город, но для удобства жителей зеленые зоны тут обустраивают среди домов и на набережной реки. В парках и скверах можно заниматься спортом, отправить детей на площадку, качели или в песочницу, а самом отдыхать на лавочках.
Светлая память!
Ей пришлось извиняться.
В воскресенье, 4 июня, в Днепре на ул. Пожарной произошел ужасный инцидент.
Вероятно, уже послезавтра подача воды полностью прекратится.
В Днепре перекроют улицу в центре города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!