В Днепре на Набережной Победы Daewoo сбил пешехода: разыскивают свидетелей

Нужна ваша помощь!

В воскресенье, 28 мая, на Набережной Победы произошла авария. Там автомобиль Daewoo сбил пешехода. Пострадавшего с места аварии забрала «скорая».

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно, Daewoo ехал по Набережной Победы со стороны бульвара Славы в направлении улицы Космической. В этот момент в районе дома №118 на Набережной Победы дорогу переходил пешеход. Водитель Lanos сбил его, тот получил телесные повреждения.

Чтобы установить все обстоятельства столкновения, необходима помощь свидетелей. Поэтому, если вы видели момент ДТП, обратитесь к следователю (067) 565-46-58 (Владислав).

Важна любая информация!

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