В Днепре на набережной отмывают стену с граффити (ФОТО)

Поэтому коммунальщики вынуждены их удалять.
Сейчас работники коммунального предприятия «Управление контроля за благоустройством города» работают на набережной. Там отмывают стену с граффити.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Работники нашего предприятия совместно с представителями инспекции по вопросам благоустройства постоянно проводят рейды по выявлению подобных вандальных надписей, граффити и принимают меры по их устранению. Если удается застать человека, который оставляет такие надписи, то проводят разъяснительную работу, составляют административный протокол. Часто такие незаконные действия фиксируют на фасадах зданий, ограждениях, — отметили в горсовете.
Чтобы «наскальная живопись» удалялась быстрее, коммунальщики используют пескоструйный метод.
В компрессор под давлением подается воздух и пескоструем выдувается на стену. Песок разбивает краску. Например, на этот участок ушло около трех часов работы, — отметили в горсовете.
Поэтому лучше рисуйте дома на обоях:)
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