В Днепре на Мирном жители жалуются на опасного мужчину с оружием: комментарий полиции

В Днепре жители жилого массива Мирный сообщают о мужчине, который бросается на местных. Рассказали о нем горожане в местных Telegram-каналах, а также на своих страницах в Instagram.
По предварительной информации, он не только пугает людей своим поведением, но и стреляет в прохожих из оружия. В частности, местные сообщают, что 13 августа мужчина достал пистолет рядом с женщинами и детьми и начал стрелять. Неравнодушные граждане его задержали самостоятельно и передали полиции.
Предварительно известно, что мужчина снимает квартиру в ж/м Мирный. С тех пор местные бояться выпускать собственных детей на улицу.
Корреспонденты Dnepr.Info обратились в полицию и получили комментарий пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:
Правоохранители квалифицируют произошедшее как хулиганство. Делом занимаются полицейские.
Напомним, недавно в Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции.
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