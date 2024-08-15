В Днепре на Мирном жители жалуются на опасного мужчину с оружием: комментарий полиции

Жители ж/м Мирный жалуются на опасного мужчину.

В Днепре жители жилого массива Мирный сообщают о мужчине, который бросается на местных. Рассказали о нем горожане в местных Telegram-каналах, а также на своих страницах в Instagram.

По предварительной информации, он не только пугает людей своим поведением, но и стреляет в прохожих из оружия. В частности, местные сообщают, что 13 августа мужчина достал пистолет рядом с женщинами и детьми и начал стрелять. Неравнодушные граждане его задержали самостоятельно и передали полиции.

Предварительно известно, что мужчина снимает квартиру в ж/м Мирный. С тех пор местные бояться выпускать собственных детей на улицу.

Корреспонденты Dnepr.Info обратились в полицию и получили комментарий пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

Правоохранители квалифицируют произошедшее как хулиганство. Делом занимаются полицейские.

Напомним, недавно в Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции.

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