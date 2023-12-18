В Днепре на мусорке обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.

В Днепре на улице Академика Янгеля местные жители обнаружили тело мужчины – оно лежало на мусорке.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что мужчина был почти без одежды, а на теле были следы от укусов бродячих собак.

На место вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле мужчины полицейские не обнаружили телесных повреждений криминального характера, его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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