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В Днепре на мусорке обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

Сегодня 10:40
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Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.
Новости Днепра про В Днепре на мусорке обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

Фото условное.

В Днепре на улице Академика Янгеля местные жители обнаружили тело мужчины – оно лежало на мусорке.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. 

Отмечается, что мужчина был почти без одежды, а на теле были следы от укусов бродячих собак.

На место вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле мужчины полицейские не обнаружили телесных повреждений криминального характера, его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Днепре на мусорке обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

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