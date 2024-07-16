В Днепре на Монастырском острове из реки вытащили тело человека

На вид погибшему около 30 лет. Его тело из воды вытащил за руку мужчина, предположительно отдыхавший на пляже. Жуткие кадры распространили в местных телеграмм-каналах в 14:00.
На опубликованном видео также видно, что рядом люди продолжили отдыхать на реке и не обращать внимания на труп.
По поводу этого инцидента мы обратились в полицию. Там нам ответили, что на место поехали правоохранители. Детали вскоре.
Напомним, что с начала лета на водоемах области утонули 28 человек, четверо из них – дети. На выходных, 13-14 июля, на Днепропетровщине погибли 5 человек.
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