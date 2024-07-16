В Днепре на Монастырском острове из реки вытащили тело человека

В Днепре 16 июля на Монастырском острове из воды достали тело мужчины.

На вид погибшему около 30 лет. Его тело из воды вытащил за руку мужчина, предположительно отдыхавший на пляже. Жуткие кадры распространили в местных телеграмм-каналах в 14:00.

На опубликованном видео также видно, что рядом люди продолжили отдыхать на реке и не обращать внимания на труп.

По поводу этого инцидента мы обратились в полицию. Там нам ответили, что на место поехали правоохранители. Детали вскоре.

Напомним, что с начала лета на водоемах области утонули 28 человек, четверо из них – дети. На выходных, 13-14 июля, на Днепропетровщине погибли 5 человек.

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