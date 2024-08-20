В Днепре на Монастырском острове вандалы осквернили лавандовое поле

Монастырский остров еще раз пострадал от вандалов.
Утром коммунальщики заметили, что на лавандовом мини-поле, которое только что высадили в июле, не хватает по меньшей мере четырех кустов.
Вандалы вырыли саженцы, которые еще не успели прижиться. Вероятно, цветочный вор надеется высадить лаванду у себя в саду.
Что интересно, выкапывали кусты хаотично, наверное, надеялись, что исчезновение цветов не заметят.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Днепра появилась огромная лавандовая аллея. Тогда коммунальщики попросили горожан заботиться о цветах и не срезать их, но, как видим, это не помогло.
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