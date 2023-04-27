В Днепре на Монастырском острове кто-то выбросил в мусорку шеринговые самокаты

Постепенно эта услуга становилась популярной среди горожан.
К сожалению, после начала полномасштабной войны компании, предоставлявшие эти услуги, приостановили работу. И только недавно шеринг самокатов стал снова доступным в нашем городе.
Но не все обрадовались этому. Некоторые днепряне продолжают бороться против шеринговых самокатов. Так, сегодня на Монастырском острове кто-то выбросил два самоката в мусорку.
Об этом сообщили местные ТГ-каналы.
Почему и зачем – риторические вопросы!
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