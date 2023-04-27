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  • В Днепре на Монастырском острове кто-то выбросил в мусорку шеринговые самокаты

В Днепре на Монастырском острове кто-то выбросил в мусорку шеринговые самокаты

Сегодня 19:28
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В 2021 году в Днепре заработал сервис аренды электросамокатов.

Постепенно эта услуга становилась популярной среди горожан.

К сожалению, после начала полномасштабной войны компании, предоставлявшие эти услуги, приостановили работу. И только недавно шеринг самокатов стал снова доступным в нашем городе.

Но не все обрадовались этому. Некоторые днепряне продолжают бороться против шеринговых самокатов. Так, сегодня на Монастырском острове кто-то выбросил два самоката в мусорку. 

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Об этом сообщили местные ТГ-каналы.

Почему и зачем – риторические вопросы!

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