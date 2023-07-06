В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей

К сожалению, в результате столкновения пострадали 57-летний водитель Ford Granada, а также двое пассажиров Honda Civic – это 8-летний мальчик и 2-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:51.

Там столкнулись два легковых автомобиля – Honda Civic и Ford Granada.

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