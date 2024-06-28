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В Днепре на могиле в Севастопольском парке снова нашли кости неизвестного происхождения

Сегодня 10:32
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На могиле Александра Поля в Севастопольском парке местные жители в очередной раз увидели кости.

Новости Днепра про В Днепре на могиле в Севастопольском парке снова нашли кости неизвестного происхождения

Об этом сообщили горожане в местных Telegram-каналах и опубликовали фото.

Новости Днепра про В Днепре на могиле в Севастопольском парке снова нашли кости неизвестного происхождения

На этот раз кость только одна, но большая. Да настоящая ли она – непонятно. До сих пор неизвестно, кто и с какой целью оставляет останки именно на этом месте.

Следует упомянуть, что весной прошлого года в Севастопольском парке на могиле Александра Поля были обнаружены вероятно человеческие останки. Тогда делом занялись правоохранители для установления лица, совершившего такой акт вандализма. В тот же месяц кости принесли во второй раз, но в пакете. Кому они принадлежат – до сих пор неизвестно.

После недолгого затишья, в этом году в мае в Севастопольском парке заметили странные предметы: бревно карт, свечи, красные нити. Рядом с ними был пепел, оставшийся после костра. Некоторые горожане предполагают, что кто-то проводил там магические ритуалы.

В настоящее время неизвестно кто и зачем постоянно оставляет в Севастопольском парке жуткие артефакты.

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