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В Днепре на могиле Поля нашли кости: возможно, они принадлежали человеку

Сегодня 13:11
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Сегодня, 8 апреля, утром в Севастопольском парке в Днепре на могильной плите Александра Поля нашли кости.

Новости Днепра про В Днепре на могиле Поля нашли кости: возможно, они принадлежали человеку

На место вызвали правоохранителей для фиксации преступления. Они отправили жуткую находку на экспертизу.

Пока неизвестно, принадлежали ли эти кости человеку.

Все обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Новости Днепра про В Днепре на могиле Поля нашли кости: возможно, они принадлежали человеку

Напомним, Александр Поль — выдающийся деятель нашего края, который своей неутомимой деятельностью сыграл решающую роль в экономическом и культурном развитии Екатеринославщины, а соответственно и современной Днепропетровской области.

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