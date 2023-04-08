В Днепре на могиле Поля нашли кости: возможно, они принадлежали человеку

Напомним, Александр Поль — выдающийся деятель нашего края, который своей неутомимой деятельностью сыграл решающую роль в экономическом и культурном развитии Екатеринославщины, а соответственно и современной Днепропетровской области.

Пока неизвестно, принадлежали ли эти кости человеку.

На место вызвали правоохранителей для фиксации преступления. Они отправили жуткую находку на экспертизу.

Сегодня, 8 апреля, утром в Севастопольском парке в Днепре на могильной плите Александра Поля нашли кости.

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