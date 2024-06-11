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В Днепре на месяц сузят Донецкое шоссе: в чем дело

Сегодня 10:28
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В Днепре сузят Донецкое шоссе.

Новости Днепра про В Днепре на месяц сузят Донецкое шоссе: в чем дело

В Днепре планируют сузить проезжую часть и тротуар по Донецкому шоссе, а именно возле домов №1, №1Д, 3. В этом районе запланировано строительство кабельной линии, говорится в проекте распоряжения обнародованном на сайте Днепровского городского совета.

Работы могут начаться 18 июня и продлятся до 17 июля.

Территорию проведения работ должны оградить и установить предупредительные знаки, а также обеспечить безопасное движение пешеходов. После завершения – демонтировать ограждение, знаки, восстановить покрытие проезжей части и тротуарных зон и привести территорию в порядок.

Следует заметить, что на документе еще нет подписи городского головы, поэтому возможны изменения.

Новости Днепра про В Днепре на месяц сузят Донецкое шоссе: в чем дело

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