В Днепре на Мазепы с мобильного укрытия украли дверь (ФОТО)

Пока такие конструкции устанавливают в местах большого скопления людей, например, возле остановок общественного транспорта. В будущем такие укрытия появятся даже во дворах многоэтажек.
Для комфорта горожан в конструкциях устанавливают лавочки для сидения, а также двери, чтобы не так было холодно зимой. Но нашлись те, кому двери в одном из таких укрытий на улице Ивана Мазепы мешали, поэтому их просто украли.
Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали фото.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Янгеля сломали бочку с технической водой.
Читайте также:
Автор:
В Днепре отломили кран на бочке с водой, расположенной на…
В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света.…
В Днепре с 7 декабря перекроют улицу Гоголя в районе…
Военные показали, как выглядит кладбище уничтоженных ракет и самолетов.
В Украине мошенники, воспользовавшись проблемами с поставками автомобильного топлива и его высокой ценой, придумали новую преступную схему, незаконно пользуясь именем сети АЗС ОККО.
Сегодня, 6 декабря, около 18.15 в Кривом Роге раздался взрыв.
Атаки со стороны Беларуси пока не будет.
В Днепре отломили кран на бочке с водой, расположенной на улице Янгеля.
Вечная слава!
В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света. Но аварийные могут повториться в любой момент. «Возвращение» света в квартиру – это всегда радость для людей, но возможный риск для техники. Когда электричество подают в дом напряжение в сети…
В Днепре с 7 декабря перекроют улицу Гоголя в районе дома №14а.
Спасатели достали из пруда тело мужчины.
Военные показали, как выглядит кладбище уничтоженных ракет и самолетов.
Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!