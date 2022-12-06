Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Мазепы с мобильного укрытия украли дверь (ФОТО)

Сегодня 18:55
просмотров

В Днепре начали устанавливать наземные укрытия, где горожане могут укрыться во время воздушных атак.

Новости Днепра про В Днепре на Мазепы с мобильного укрытия украли дверь (ФОТО)

Пока такие конструкции устанавливают в местах большого скопления людей, например, возле остановок общественного транспорта. В будущем такие укрытия появятся даже во дворах многоэтажек.

Для комфорта горожан в конструкциях устанавливают лавочки для сидения, а также двери, чтобы не так было холодно зимой. Но нашлись те, кому двери в одном из таких укрытий на улице Ивана Мазепы мешали, поэтому их просто украли.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали фото.

Новости Днепра про В Днепре на Мазепы с мобильного укрытия украли дверь (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Янгеля сломали бочку с технической водой.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Мазепы с мобильного укрытия украли дверь (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Мазепы с мобильного укрытия украли дверь (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Первый пошел: у Днепра на улице Янгеля сломали бочку с технической водой
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    Первый пошел: у Днепра на улице Янгеля сломали бочку с технической водой

    В Днепре отломили кран на бочке с водой, расположенной на…

    Как защитить холодильник и бойлер от скачков напряжения в электросети (СОВЕТЫ)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:48
    Как защитить холодильник и бойлер от скачков напряжения в электросети (СОВЕТЫ)

    В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света.…

    В Днепре почти на месяц перекроют часть улицы Гоголя: когда именно и зачем
    Новости Днепра
    Сегодня 16:42
    В Днепре почти на месяц перекроют часть улицы Гоголя: когда именно и зачем

    В Днепре с 7 декабря перекроют улицу Гоголя в районе…

    В ПК «Схід» показали, как выглядит кладбище орковских надежд (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:54
    В ПК «Схід» показали, как выглядит кладбище орковских надежд (ВИДЕО)

    Военные показали, как выглядит кладбище уничтоженных ракет и самолетов.

    Последние новости

    Днепряне, будьте осторожны: мошенники придумали новый способ обмана клиентов АЗС
    Днепряне, будьте осторожны: мошенники придумали новый способ обмана клиентов АЗС

    В Украине мошенники, воспользовавшись проблемами с поставками автомобильного топлива и его высокой ценой, придумали новую преступную схему, незаконно пользуясь именем сети АЗС ОККО.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге
    Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

    Сегодня, 6 декабря, около 18.15 в Кривом Роге раздался взрыв.

    Сегодня 18:36
    0
    просмотров
    В ГУР рассказали, возможна ли атака со стороны Беларуси сейчас
    В ГУР рассказали, возможна ли атака со стороны Беларуси сейчас

    Атаки со стороны Беларуси пока не будет.

    Сегодня 17:57
    0
    просмотров
    Первый пошел: у Днепра на улице Янгеля сломали бочку с технической водой
    Первый пошел: у Днепра на улице Янгеля сломали бочку с технической водой

    В Днепре отломили кран на бочке с водой, расположенной на улице Янгеля.

    Сегодня 17:30
    просмотров
    Был всего 31 год: в бою за Украину погиб солдат из Днепропетровской области
    Был всего 31 год: в бою за Украину погиб солдат из Днепропетровской области

    Вечная слава!

    Сегодня 17:01
    1
    просмотров
    Как защитить холодильник и бойлер от скачков напряжения в электросети (СОВЕТЫ)
    Как защитить холодильник и бойлер от скачков напряжения в электросети (СОВЕТЫ)

    В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света. Но аварийные могут повториться в любой момент. «Возвращение» света в квартиру – это всегда радость для людей, но возможный риск для техники. Когда электричество подают в дом напряжение в сети…

    Сегодня 16:48
    просмотров
    В Днепре почти на месяц перекроют часть улицы Гоголя: когда именно и зачем
    В Днепре почти на месяц перекроют часть улицы Гоголя: когда именно и зачем

    В Днепре с 7 декабря перекроют улицу Гоголя в районе дома №14а.

    Сегодня 16:42
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине в пруд утонул 36-летний мужчина
    На Днепропетровщине в пруд утонул 36-летний мужчина

    Спасатели достали из пруда тело мужчины.

    Сегодня 16:24
    просмотров
    В ПК «Схід» показали, как выглядит кладбище орковских надежд (ВИДЕО)
    В ПК «Схід» показали, как выглядит кладбище орковских надежд (ВИДЕО)

    Военные показали, как выглядит кладбище уничтоженных ракет и самолетов.

    Сегодня 15:54
    просмотров
    В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим перенесли: Филатов рассказал, куда
    В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим перенесли: Филатов рассказал, куда

    Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".

    Сегодня 15:09
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх