В Днепре на Мазепы с мобильного укрытия украли дверь (ФОТО)

В Днепре начали устанавливать наземные укрытия, где горожане могут укрыться во время воздушных атак.

Пока такие конструкции устанавливают в местах большого скопления людей, например, возле остановок общественного транспорта. В будущем такие укрытия появятся даже во дворах многоэтажек.

Для комфорта горожан в конструкциях устанавливают лавочки для сидения, а также двери, чтобы не так было холодно зимой. Но нашлись те, кому двери в одном из таких укрытий на улице Ивана Мазепы мешали, поэтому их просто украли.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали фото.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Янгеля сломали бочку с технической водой.

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