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В Днепре на Массивной заметили густой дым: что произошло

Сегодня 18:18
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Сегодня жители Самарского района могли видеть густой дым.

Новости Днепра про В Днепре на Массивной заметили густой дым: что произошло

Как оказалось, на улице Массивной горела заброшенная деревянная постройка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:57.

Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачено одноэтажное деревянное сооружение и пожар распространился на поблизости расположенный забор.

Новости Днепра про В Днепре на Массивной заметили густой дым: что произошло

Возгорание локализовали в 15:29 и ликвидировали в 15:49. Огонь уничтожил постройку и повредил деревянный забор. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Массивной заметили густой дым: что произошло

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге горела квартира: пострадали две женщины.

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