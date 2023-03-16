В Днепре на Массивной заметили густой дым: что произошло

Сегодня жители Самарского района могли видеть густой дым.

Как оказалось, на улице Массивной горела заброшенная деревянная постройка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:57.

Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачено одноэтажное деревянное сооружение и пожар распространился на поблизости расположенный забор.

Возгорание локализовали в 15:29 и ликвидировали в 15:49. Огонь уничтожил постройку и повредил деревянный забор. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге горела квартира: пострадали две женщины.

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