В Днепре на маршруты вышли 43 троллейбуса и 60 трамваев

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

10 февраля на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20.

трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 103 единицы подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 753 автобусов (из них 150 — большой вместимости).

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