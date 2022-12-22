В Днепре на маршруты выехали технические троллейбусы и трамваи

«Энергетическая ситуация по городу остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов в течение дня может изменяться. Актуальную информацию можно узнать в телеграмм-канале Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС», – прокомментировали в Департаменте транспорта.

Маршрут №16 работает до пл. Космической из-за отсутствия питания на последующих участках движения.

Об этом сообщает Департамент транспорта.

Утром в четверг, 22 декабря, в работу электротранспорта Днепра были внесены изменения.

Российская армия ударила по Марганецкой громаде в Днепропетровской области.

В Днепре переселенец из Донбасса обворовал супермаркет «Варус» на проспекте…

В пресс-службе национального перевозчика сообщили, что сказочный ретро-поезд на паровозной…

Российские оккупанты всю ночь на 22 декабря терроризировали Никопольский район.…

Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району 50 снарядами: пострадала девочка Российские оккупанты всю ночь на 22 декабря терроризировали Никопольский район. Под прицел врага попали две громады – Красногригорьевская и Марганецкая. просмотров

В “Дие“ появилась новая услуга для украинцев, которые нуждаются в жилье: подробности В приложении "Дия" запустили программу "єОселя". У украинцев появилась возможность получить государственную льготную ипотеку. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. просмотров

Внезапно остановился посреди моста: днепровские нацгвардейцы спасли водителя с инсультом Бойцы Днепровской бригады НГУ имени Александра Радиевского спасли водителя, у которого во время поездки случился инсульт. Об этом стало известно из публикации Центрального территориального Управления НГУ в Facebook. просмотров

Укрзализныця запустила новогодний ретро-поезд: как он выглядит В пресс-службе национального перевозчика сообщили, что сказочный ретро-поезд на паровозной тяге подарит пассажирам незабываемые эмоции и позволит им окунуться в атмосферу былого времени. Отмечено, что поезд будет курсировать в Киеве три уикенда подряд — 24, 25, 31 декабря, а также… просмотров

Шоколадки, сосиски и масло: в Днепре переселенец обворовал супермаркет В Днепре переселенец из Донбасса обворовал супермаркет «Варус» на проспекте Поля. Он вынес продукты почти на 2 тыс. грн. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений. просмотров

Враг ударил из тяжелой артиллерии по громаде на Днепропетровщине Российская армия ударила по Марганецкой громаде в Днепропетровской области. 0 просмотров

Подросток на Днепропетровщире избил отца своей девушки В поселке Божедаровка Днепропетровской области 17-летний парень тяжело избил отца своей девушки, который был недоволен их отношениями. просмотров