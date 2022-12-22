В Днепре на маршруты выехали технические троллейбусы и трамваи

Об этом сообщает Департамент транспорта.
Технические рейсы электротранспорта выведены на следующие маршруты:
Маршрут №16 работает до пл. Космической из-за отсутствия питания на последующих участках движения.
В общей сложности работает 36 единиц подвижного состава.
«Энергетическая ситуация по городу остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов в течение дня может изменяться. Актуальную информацию можно узнать в телеграмм-канале Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС», – прокомментировали в Департаменте транспорта.
Читайте также:
Автор:
Российские оккупанты всю ночь на 22 декабря терроризировали Никопольский район.…
В пресс-службе национального перевозчика сообщили, что сказочный ретро-поезд на паровозной…
В Днепре переселенец из Донбасса обворовал супермаркет «Варус» на проспекте…
Российская армия ударила по Марганецкой громаде в Днепропетровской области.
Российские оккупанты всю ночь на 22 декабря терроризировали Никопольский район. Под прицел врага попали две громады – Красногригорьевская и Марганецкая.
В приложении "Дия" запустили программу "єОселя". У украинцев появилась возможность получить государственную льготную ипотеку. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Бойцы Днепровской бригады НГУ имени Александра Радиевского спасли водителя, у которого во время поездки случился инсульт. Об этом стало известно из публикации Центрального территориального Управления НГУ в Facebook.
В пресс-службе национального перевозчика сообщили, что сказочный ретро-поезд на паровозной тяге подарит пассажирам незабываемые эмоции и позволит им окунуться в атмосферу былого времени. Отмечено, что поезд будет курсировать в Киеве три уикенда подряд — 24, 25, 31 декабря, а также…
В Днепре переселенец из Донбасса обворовал супермаркет «Варус» на проспекте Поля. Он вынес продукты почти на 2 тыс. грн. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.
Одевайтесь теплее, друзья!
Российская армия ударила по Марганецкой громаде в Днепропетровской области.
В поселке Божедаровка Днепропетровской области 17-летний парень тяжело избил отца своей девушки, который был недоволен их отношениями.
Российские оккупанты терпят значительные потери на фронте и усиливают контрразведывательные мероприятия во временно оккупированных населенных пунктах.
В среду, 21 декабря, на Аэропортовской улице, возле виадука, произошла авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!