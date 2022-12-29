В Днепре на маршруты вернули технические рейсы электротранспорта

Об этом сообщает директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игоря Маковцева.
Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
После остановки подачи напряжения на тяговые подстанции электротранспорта утром в Днепре была начата эвакуация подвижного состава с маршрутов города. Всего на линии в тот момент находились около 80 единиц подвижного состава. Сразу были выведены в депо троллейбусы с большим запасом автономного хода, после этого транспортировали трамваи из отдаленных районов в ближайшие диспетчерские станции. Также подвижной состав убрали с перекрестков.
Во время объезда города на проспекте Леси Украинки был замечен троллейбус 5-го маршрута. Он мешал движению автотранспорта, из-за чего образовалась пробка, поэтому троллейбус оперативно транспортировали в депо.
Всего в эвакуации были задействованы 3 тягача, 2 бригады службы пути, 3 бригады энергохозяйства и 3 автобуса. С улиц города возвращен в депо весь подвижной состав, вышедший на маршруты утром.
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