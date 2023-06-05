В Днепре на Любы Шевцовой мужчина поджег «Камаз»

5 июня следователи сообщили задержанному о подозрении за преднамеренное повреждение транспортного средства: вторая часть статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Если вину мужчину докажут – ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Произошло событие в Новокодаком районе, на улице Любы Шевцовой. Как оказалось, грузовик поджег местный житель. Полиция задержала 40-летнего подозреваемого.

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